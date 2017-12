Outfit Capodanno 2018: le proposte Pronovias per brillare durante l’ultima notte dell’anno

Il Capodanno 2018 si avvicina ed è quindi tempo di pensare all’outfit da indossare l’ultima notte dell’anno. Se per molto tempo il must-have è stato il rosso, colore portafortuna per eccellenza, oggi sembra che l’importante sia brillare.

Lo sa bene anche Pronovias, maison leader nel mondo della moda sposa, che propone quattro abiti della collezione Cocktail 2018 per un look glamour e sparkling perfetto per Capodanno. La palette colori spazia dall’intramontabile nero, al blu notte, ai più audaci oro e argento, parlando un sola lingua: il glitter.