Outfit Capodanno 2018: 5 scarpe per 5 differenti tipologie di donna

Il Capodanno 2018 si avvicina e ancora non avete idea di cosa indossare? Niente paura: dopo avervi dato alcune idee sui trend per gli outfit dell’ultima notte dell’anno, quest’oggi – grazie ad una nota di Santoni – vi suggeriamo 5 scarpe differenti adatte ad altrettante tipologie di donne.

Per questo Capodanno 2018, Santoni propone la collezione Santoni|Rubelli, scelta ideale per festeggiare l’avvento del nuovo anno con stile. I motivi preziosi di queste calzature non passeranno inosservati e saranno in grado di accendere anche il più austero e classico abito. Una scelta irresistibile per iniziare il nuovo anno con quel tocco di glamour ed eleganza dovuto anche all’utilizzo del tessuto Rubelli con disegni classici declinati nei toni del viola e del bronzo fa da fil rouge tra queste creazioni.