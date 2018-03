“Otello, L’ultimo Bacio”, il musical debutta a Torino

Debutterà a Torino il 23 e 24 marzo, al Teatro Nuovo, “Otello, L’Ultimo Bacio”, il nuovo spettacolo fortemente voluto dall’autore Fabrizio Voghera insieme a Francesco Antimiani. L’opera ripercorre l’intero dramma Shakespeariano e si presenta al pubblico come una grande scommessa.

Nei brani che lo compongono gli autori raccontano la triste vicenda dell’uomo avvelenato dal dubbio e dalla gelosia ma, per la prima volta, l’opera di Shakespeare esce dai canoni della tradizione lirica per accostarsi all’opera musical. Tutte le opere del bardo sono state rivisitate in varie formule: prosa d’avanguardia, musical,

danza, opera popolare. Otello ancora non era stato esplorato, nonostante le forti tematiche che ben si prestano ad essere rese più affascinanti ed attuali, per il pubblico di oggi.

In “Otello, l’Ultimo Bacio”, il ruolo della donna assume maggiore importanza: in questa opera rivoluzionaria, si alza forte la voce di Desdemona, che non solo prende la parola, ma canta. La perversione mentale di Iago, l’impetuosità di Otello e l’amore di Desdemona sono le coordinate che tracciano la rotta di questo viaggio musicale, che unisce passione ed ispirazione a un sincero desiderio espressivo, che si manifesta nell’evolversi del racconto. L’ambientazione non definita, ma più centrata su un futuro non collocabile nel tempo, rende ancora più singolare lo spettacolo che si avvale di brani di grande impatto e di un cast che

proviene dalle più grandi opere popolari del momento.

Dopo il debutto a Torino, lo spettacolo si sposterà sarà a Bolzano (29 marzo, ore 20.00), Milano (12 aprile, ore 21.00), Salsomaggiore Terme (21 aprile, ore 21.00) e Chianciano Terme (28 aprile, ore 21.00).