IO Osteria Personale: un’osteria moderna a San Frediano

Nel cuore di Firenze, in via Borgo San Frediano al numero 167, c'è IO Osteria Personale: esclusivo locale nato da un'idea di Matteo Fantini.

A Firenze, un’osteria personale. Nel suggestivo Borgo San Frediano, storico quartiere dell’Oltrarno fiorentino ricco di storia, botteghe e trattorie, oggi tra le zone più cool della città, c’è IO Osteria Personale. In via Borgo San Frediano al numero 167, tra i soffitti in legno e le pareti in mattoni di quella che fu una salumeria, nel dicembre 2010 nasce, da un’idea di Matteo Fantini, IO Osteria Personale. Un’osteria di oggi, con 30 coperti in un ambiente moderno e minimale e allo stesso tempo caldo ed accogliente come da tradizione per un’osteria.

«Amo San Frediano, le sue botteghe ed i suoi artigiani perché qui puoi ancora respirare il sapore della vecchia Firenze», mi racconta Matteo e come dargli torto?

Conosco Firenze come la mia città natia, Como. La conosco bene la bella Firenze! Di lei amo ogni angolo, ogni strada, ogni quartiere. Mi ci perdo sempre, quando per lavoro o diletto, mi ritrovo in città… ed ogni volta, la vedo sempre con occhi nuovi, nonostante siano veramente tanti anni che la frequento.

“La sorpresa di Firenze che si rinnova a ogni viaggio. Il piccolo golfo dell’Arno così bene “male” illuminato la sera nei lungarni, la linea sempre aurea dei palazzi, lo svolgersi delle strade, la nettezza dei particolari, il nitore del cielo e dei profili.” Ennio Flaiano, sceneggiatore e scrittore italiano

Tavoli e sedute in legno, mise en place da “osteria” e alle pareti in pietra lavagne su cui sono disegnati e descritti i piatti che compongono il menu di IO Osteria Personale. Come mi racconta Mattia Fantini, «l’aggettivo “personale” indica la volontà di proporre una cucina che trae origine dalla tradizione ma rielaborata poi in chiave nettamente personale».

IO Osteria Personale propone una cucina che fonde ingredienti solo stagionali con tecniche moderne e cotture veloci per esaltare al massimo la materia prima.

«Gli ingredienti del territorio e quelli di stagione si fondono nella nostra cucina in uno spirito di tradizione rinnovata», così Matteo mi presenta la sua idea di cucina. Una proposta gastronomica che valorizza assolutamente la tradizione e il territorio ma che si fa più leggera con idee e tecniche nuove.

La carta dei vini è frutto di una ricerca continua ed accurata con una forte predilezione per i piccoli produttori; ad oggi l’osteria di Matteo propone circa 300 etichette che spaziano dall’Italia al resto d’Europa fino al Nuovo Mondo.