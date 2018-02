Oscar 2018: l’Italia tra i set cinematografici più premiati nella storia del premio

Il festival cinematografico più famoso al mondo è alle porte: il 4 marzo si celebrerà la 90esima edizione degli Oscar e già si fanno accesi i commenti su quali pellicole si aggiudicheranno l’ambita statuetta. Anche quest’anno le ambientazioni e la fotografia dei film in gara saranno protagonisti nell’appassionare il grande pubblico, che spesso si innamora a tal punto di quei set da trarne ispirazione per un viaggio.

Per fornire utili spunti agli appassionati di cinema che vogliono iniziare a pensare alla prossima vacanza, il motore di ricerca viaggi momondo.it ha fatto un salto nel passato per stilare la classifica dei Paesi e delle città che ricorrono maggiormente tra le pellicole più premiate degli ultimi anni, indicando le tariffe più convenienti e il periodo migliore per partire e trasformare il sogno in realtà. Il Paese che ricorre maggiormente nelle pellicole più premiate sono gli Stati Uniti: essendo la patria di Hollywood, molti dei migliori studi di produzione, importanti registi e attori, si trovano qui. I viaggiatori italiani che desiderano raggiungere gli USA avranno l’imbarazzo della scelta: tra i ghiacci dell’Alaska e il sole della Florida, ogni periodo è un buon momento per partire e godere al meglio di questi luoghi spettacolari.

Seguono rispettivamente al secondo e terzo posto di questa speciale classifica il Regno Unito e la Francia, mentre appena giù dal podio si posiziona l’Italia davanti all’India. Per i cinefili amanti del Regno Unito l’estate è il momento migliore per mettersi in viaggio, meglio se tra giugno e settembre, così da contenere il rischio pioggia. Se è invece l’India la meta del cuore, allora il periodo ideale per fare le valigie è da ottobre a marzo, sfuggendo così al grande caldo. Per i viaggiatori del Bel Paese che invece vorranno visitare la vicina Francia, si consigliano primavera e autunno: da aprile a giugno e da settembre a novembre.