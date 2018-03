Oscar 2018: in un’infografica i 90 anni dell’Academy Awards

È tutto pronto per gli Oscar 2018, la 90esima edizione degli Academy Awards. Come sicuramente sapete, si tratta del più prestigioso riconoscimento internazionale dedicato al cinema che, ogni anno, premia tutti i migliori protagonisti del cinema a 360 gradi, dagli attori agli autori delle colonne sonore. In attesa del 4 marzo, giornata in cui si svolgerà la celebre notte degli Oscar, vi proponiamo l’infografica creata dal portale Stylight.