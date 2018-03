Oscar 2018: i vincitori della 90esima edizione degli Academy Awards

Si è tenuta questa notte la cerimonia di premiazione degli Academy Awards, meglio conosciuti come Oscar 2018. Come sempre, attori e protagonisti del cinema e del mondo dello spettacolo si sono ritrovati nel Dolby Theatre di Los Angeles per attendere l’annuncio dei vincitori. Come ipotizzato da molti nel corso delle scorse settimane, il premio come Miglior Film è andato a “La forma dell’acqua” di Guillermo del Toro, pellicola che ha ottenuto anche il maggior numero di premi in questa 90esima edizione.

Gli Oscar 2018 segnano però anche un nuovo traguardo dell’Italia. Il film di Luca Guadagnino, “Chiamami col tuo nome”, ha vinto il premio per la Migliore sceneggiatura non originale. Prima di dedicare un approfondimento a tutti i look più belli visti sul Red Carpet degli Academy Awards di quest’anno, vi lasciamo l’elenco di tutti i premiati: