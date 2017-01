Oscar 2017 tutte le nominations: l’Italia c’è

L’Academy si è espressa: sono arrivate le nominations per gli Oscar 2017, con qualche sorpresa e qualche conferma. La cerimonia di premiazione si terrà il 26 febbraio, sempre a Los Angeles, e sarà condotta da Jimmy Kimmel. A trionfare già è La La Land che ricalca il pieno di nominations – ben 14 – che fu di Titanic.

Ecco l’elenco delle candidature, iniziamo dal Miglior film per cui se la giocheranno: Arrival, Barriere, La battaglia di Hacksaw Ridge, Hell or high water, Il diritto di contare, La la land, Lion, Manchester by the sea e Moonlight. Mentre per la Miglior regia concorrono: Denis Villeneuve (Arrival), Damien Chazelle (La la land), Barry Jenkins (Moonlight) Kenneth Lonergan, (Manchester by the sea), Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge.

Miglior attore protagonista: Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling, Viggo Mortensen, Denzel Washington. Mentre a contendersi il titolo di Miglior attrice protagonista saranno: Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone, e Meryl Streep. Per la categoria Miglior attore non protagonista sono candidati: Mahershala Ali, Jeff Bridges, Lucas Hedges, Dev Patel, Michael Shannon. A contendersi la statuetta come miglior attrice non protagonista saranno: Naomie Harris, Nicole Kidman, Octavia Spencer, Michelle Williams, Viola Davis.

Miglior sceneggiatura originale: Hell or high water, La la land, The lobster, Manchester by the sea, 20th Century women. Miglior sceneggiatura non originale: Arrival, Barriere, Il diritto di contare, Lion, Moonlight. Seguono tutte le altre categorie e i relativi candidati.

Miglior film in lingua straniera

Land of mine. Sotto la sabbia, Danimarca

A man called Ove, Svezia

Il cliente, Iran

Tanna, Australia

Vi presento Tony Erdmann, Germania

Miglior film d’animazione

La mia vita da zucchina

Zootopia

Kubo e la spada magica

Oceania

La tartaruga rossa

Miglior montaggio

Arrival

La battaglia di Hacksaw Ridge

Hell or high water

La la land

Moonlight

Miglior fotografia

Bradford Young, Arrival

Linus Sandgren, La la land

Greig Fraser, Lion

James Laxton, Moonlight

Rodrigo Prieto, Silence

Migliori effetti speciali

Il libro della giungla

Rogue One. A Star wars story

Deepwater. Inferno sull’oceano

Doctor Strange

Kubo e la spada magica

Miglior colonna sonora originale

Jackie

La la land

Lion

Moonlight

Passengers

Miglior canzone

Audition, La la land

Can’t stop the feeling, Trolls

City of stars, La la land

The empty chair, Jim. The James Foley story

How far I’ll go, Oceania

Miglior documentario

Fuocoammare

I am not your negro

Life animated

OJ. Made in America

13th

Miglior cortometraggio di animazione

Blind Vaysha

Borrowed time

Pear cider and cigarettes

Pearl

Piper

Miglior cortometraggio documentario

Extremist

4.1 miles

Joe’s violin

Watani my homeland

The white helmets

Miglior cortometraggio

Ennemis interieurs

La femme et le Tgv

Silent nights

Sing

Timecode