Oscar 2017 look: da Viola Davis a Charlize Theron, ecco le più belle del red carpet [FOTO]

Una vera e propria parata di stelle sul red carpet degli Oscar 2017; ben prima dell’assegnazione delle statuette infatti c’è stata una sfilata di abiti d’eccezione indossati dalle protagoniste della serata. Quali i look più azzeccati dell’89esima edizione del premi più importanti del cinema americano?

#NicoleKidman’s first step on the #Oscars red carpet Un post condiviso da The Academy (@theacademy) in data: 26 Feb 2017 alle ore 16:22 PST

Ad aprire davvero con stile gli Oscar 2017 è la passerella di due attrici più che affermate, Nicole Kidman e Charlize Theron. La prima infatti ha selezionato per il red carpet un abito aderente perfetto per la sua silhouette, estremamente decorato e color carne con effetto nude. Di contro ha optato per un vestito dall’effetto metallizzato argento scuro Charlize Theron; veri tocchi di classe la gonna ampia e lo scollo a V profondo.

House muse Charlize Theron is wearing look 50 from #MariaGraziaChiuri’s first haute couture collection for Dior, a pleated gold lamé dress veiled in black. #Oscars2017 Un post condiviso da Dior Official (@dior) in data: 26 Feb 2017 alle ore 17:15 PST

Perfette anche le due vincitrici femminili della serata degli Oscar 2017; Emma Stone, che ha portato a casa la statuetta come Miglior Attrice Protagonista per “La La Land”, ha sfoggiato infatti un abito con gonna a frange dorato elegante, ricco ma allo stesso tempo non eccessivo mentre Viola Davis, Miglior Attrice non Protagonista per “Barriere” ha stupito tutti con un abito semplice quanto sofisticato in total red.

Ad ogni modo il vero tocco di classe è arrivato con la regina degli Oscar, Meryl Streep. La celebre attrice infatti ha elegantemente sfoggiato un abito blu senza spalline con un lungo strascico ma fornito di pantalone. Una vera diva.

The legendary Meryl Streep marked her twentieth Oscar nomination with a custom ELIE SAAB Haute Couture jumpsuit at the 89th Annual Academy Awards #Oscars2017 Un post condiviso da ELIE SAAB (@eliesaabworld) in data: 27 Feb 2017 alle ore 01:01 PST



Foto in copertina: [email protected] / Instagram