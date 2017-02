Oscar 2017 dove vederli: orari, streaming, nominations, diretta, pronostici per seguire la notte delle star

Si consegneranno stanotte, tra il 26 e il 27 febbraio, i premi Oscar 2017. Sara’ possibile seguirli in diretta, per chi non deve fare i conti con la sveglia del lunedì mattina. I candidati sono resi noti, le nominations ormai diffuse e anche i pronostici sono già stati fatti. Il favoritissimo che si candida a fare incetta di premi è La La Land, con Ryan Gosling ed Emma Stone.

Come e dove seguire la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles con red carpet annesso? Stasera, domenica 26 dalle 22.50 ora italiana, partirà la lunga maratona visibile sia sulla pay tv Sky Cinema Oscar HD (canale 304) che in chiaro su Tv8 (canale 8). Fra gli ospiti che dallo studio commenteranno e accompagneranno la nottata ci saranno Diletta Leotta, volto di Sky Sport, e Frank Matano, giudice di Italia`s Got Talent. Se non potete fare i nottambuli ci sarà la replica integrale su Sky Cinema Oscar HD dalle 10.20 di lunedì 27 febbraio, oppure potete optare per il best of, sempre lunedì, dalle 21.15 su Sky Cinema HD.

Siete delle fashion addicted e per voi la cerimonia degli Oscar fa rima soltanto con red carpet? Allora non potete perdervi lo streaming sul sito ufficiale degli Oscar e su Sky GO.