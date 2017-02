Oscar 2017 dove vederli: come seguirli in diretta

La notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio si terranno gli Oscar 2017, la manifestazione che assegna i premi più importanti del cinema internazionale. Dal Dolby Theatre di Los Angeles lo spettacolo inizierà già a partire dalle 17.30 (2.30 ora italiana) con il red carpet e l’arrivo di tutti gli ospiti e proseguirà fino alle prime luci dell’alba italiana. Quindi dove vedere gli Oscar 2017? Sarà possibile, per gli appassionati di cinema, seguire in diretta su un canale italiano la cerimonia? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Per il momento nessun canale free ha segnalato la messa in onda in diretta degli Oscar 2017; sarà invece il canale dedicato Sky Cinema Oscar della nota piattaforma a pagamento a dare ai propri clienti, fin dalle 22.30, la possibilità di seguire passo dopo passo la cerimonia degli Oscar 2017. Come di consueto la messa in onda sarà commentata in diretta da esperti in studio con una traduzione simultanea che permetterà agli appassionati di seguire a chi verranno assegnate tutte le ambite statuette.

Ovviamente per gli abbonati della nota piattaforma a pagamento sarà possibile anche sfruttare lo streaming dedicato su Sky Go, per seguire anche da mobile la cerimonia degli Oscar 2017. Altre possibilità per gli utenti per vedere gli Oscar 2017? E’ possibile che la pagina Facebook dell’Academy riproponga, almeno per alcune parti, lo streaming come ha fatto per l’annuncio delle nomination ma ancora non vi è nulla di certo. Il canale dedicato per seguirli negli USA è infatti Abc.