Orticolario 2017: Gilles Clément riceve il premio “Per un Giardinaggio Evoluto 2017”

E’ stato inaugurato ufficialmente Orticolario 2017, la nona edizione dell’evento che celebra la bellezza della natura, in programma ogni anno nel parco secolare di Villa Erba a Cernobbio. Sulle suggestive sponde del lago di Como, la kermesse propone quest’anno – per la prima volta in assoluto – il prolungamento dell’orario di visita sino alla mezzanotte. Il pubblico, che ha visitato Orticolario 2017 sino ad oggi, si è rivelato particolarmente interessato a Gilles Clément, paesaggista e filosofo francese che ha ricevuto il premio “Per un Giardinaggio Evoluto 2017”.

“Sono molto orgoglioso di avere portato a Orticolario un pensatore rivoluzionario come Gilles Clément, che ci ha costretto a ri-concepire il concetto di giardino” – ha spiegato

Moritz Mantero, fondatore e presidente di Orticolario. “Orticolario per un giardinaggio evoluto resta un obiettivo concreto e sempre più confermato” ha confermato Mantero riferendosi alla conferma del prestigioso premio.

In tema si è pronunciato anche Gaetano Zòccali che, giornalista di Marie Claire Maison ed esperto di verde, ha introdotto la consegna del premio dicendo: “Gilles Clément è colui che ha trasformato l’ecologia in una questione di democrazia. Lavorando con la natura, e non contro, ha cambiato il nostro modo di rapportarci al giardino, spostando l’interesse dall’estetica alla meraviglia della vita e della biodiversità”. Vi lasciamo quindi alle foto della prima giornata di manifestazione ricordandovi di dare un’occhiata al programma di Orticolario 2017.

In copertina, Photo Credit: Luciano Movio – Courtesy of Orticolario Press Office