Oroscopo Vergine giugno 2017 secondo Paolo Fox: ansie e nervosismo, vi sentite impantanati

I nati sotto il segno della Vergine si apprestano ad affrontare un mese tutt’altro che facile, iniziamo consolandoci con la consapevolezza che la seconda parte di giugno, però, andrà meglio. Farete i conti con una serie di ansie legate alle questioni economiche e lavorative. Ci saranno momenti nei quali dovrete tenere a bada il nervosismo.

Lavorativamente questi ultimi mesi sono stati di attesa, tenete duro, l’autunno sarà la stagione del riscatto. C’è ancora tanto caos e non trovi il bandolo della matassa, hai paura di perderti: tieni duro e fissa l’obiettivo. Qualche accordo già arriverà a luglio. Almeno sotto il fronte sentimentale qualcosa vira verso il meglio. Per le coppie di lunga data, anche se la passione resta un miraggio, si discuterà civilmente su questioni familiari e ci sarà maggiore armonia.

Il cielo di giugno non racconto di passioni, per voi, nemmeno i single troveranno grandi soddisfazioni. I nuovi incontri andranno verificati nei mesi prossimi, potrebbero infatti risolversi in meri fuochi di paglia. Accettate il fatto che questo sarà un mese di stasi, che lastricherà la via per trionfi autunnali.