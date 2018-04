Oroscopo Vergine aprile 2018: la tranquillità è dietro l’angolo

Finalmente in arrivo un mese tranquillo per i nati tra il 23 agosto e il 22 settembre: ecco l’oroscopo del mese di aprile 2018 per le persone nate sotto il segno della Vergine, intelligenti, perfezioniste e spesso inaspettate.

È un quarto mese dell’anno particolarmente tranquillo per tutti i nati sotto il segno della Vergine che, dopo un marzo burrascoso, vedranno finalmente tornare l’equilibrio nella propria vita: il lavoro procederà bene soprattutto se lavorate in squadra poiché potrete contare sul supporto dei colleghi o collaboratori. In aprile filerà insomma tutto liscio per i Vergine che, però, dovranno avere un occhio di riguardo per le proprie finanze che potrebbero altrimenti incorrere in qualche perdita.

Per i nati sotto il segno della Vergine, il mese in arrivo sarà anche il mese dell’amore: complice la tanta voglia di socializzare e comunicare che caratterizza il segno, i single potrebbero avere modo di trovare finalmente la persona che gli fa battere il cuore. Per chi è già in coppia, invece, ci sarà modo di passare più tempo con la persona amata e trascorrere quindi rilassanti e meravigliosi momenti con il proprio partner.