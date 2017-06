Oroscopo Scorpione giugno 2017 secondo Paolo Fox: lavoro in gran recupero, amore in stasi

I nati sotto il segno dello Scorpione, nel mese di giugno, faranno i conti con una situazione dicotomica: se, da una parte, il lavoro è finalmente in gran recupero, di converso l’amore subisce una situazione di stasi. Le cose, nel vostro cuore, vanno meglio rispetto a maggio ma l’amarezza persiste.

A troneggiare assorbendo tutte le vostre attenzioni sarà il lavoro che vi vedrà brillanti e in ascesa. Le persone che hanno lavorato con dedizione e costanza inizieranno, finalmente, a raccogliere i frutti. Dopo scarse gratificazione e anche qualche mortificazione ora è davvero il momento di brillare professionalmente. Chi vi ha attaccato potrebbe provarci ancora, ma saranno flebili minacce. Chi di voi ha deciso di fare piazza pulita sfrutti questo mese per ricominciare da zero.

L’amore non decolla e non ci sono grandi novità in arrivo, la noia è lì, a minacciare le unioni. Potrebbe essere il momento in cui alcuni rapporti verranno messi in discussione, cercate di conservare l’ottimismo e di non scaricare sul partner le tensioni che vi portate a casa.