Oroscopo Santo Stefano 2016 di Paolo Fox: tutti i segni

Che giornata di Santo Stefano vi aspetta? Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per il vostro segno? Per capire che giornata sarà ecco le previsioni segno per segno. Cancro: dopo qualche giorno faticoso torna un allineamento favorevole, il lavoro è ancora il vostro tallone d’Achille, nell’amore bussa qualche ricordo: non aprite. Bilancia: maluccio ancora il vostro umore, lasciate troppo poco spazio alla speranza. State attenti a non strafare, ricordate di riposare. Toro: agitati e nervosi, cosa che per il vostro carattere è del tutto naturale. Potrebbe scapparvi qualche parola di troppo di cui vi pentirete. Ariete: Finalmente più equilibrio e serenità, evitate di essere troppo esigenti e abbandonatevi alla fiducia che l’amore necessita.

Vergine: segno razionale e critico, dovete lasciavi andare ed entrare nello spirito della feste. Staccate, per una volta, dal lavoro: è necessario. Leone: attenzione alla vostra irruenza, il vostro carattere naturalmente competitivo deve essere sedato; almeno per le feste. In caso contrario rischiate scontri sgraditi. Acquario: arrivate da giorni molto positivi, proprio in corrispondenza della vigilia è arrivato un piccolo crollo emotivo. Ma voi siete solari di natura, combattete le ansie. Gemelli: sentite un piccolo sconforto, che con le feste si è acuito. Non dimenticate che è soltanto una sensazione; tenete stretti amici e familiari.

Scorpione: la Luna vi regala dei meravigliosi giorni di festa. Concedetevi ciò che vi va. Pesci: grande recupero e serenità per voi, dopo un anno non particolarmente facile. State finalmente svoltando, incontri interessanti vi attendono. Sagittario: la vostra marcia trionfale prosegue senza indugi. Da 40 giorni siete fra i segni top, la fortuna non vi abbandona. Capricorno: in cima alla classifica, con un cielo meraviglioso. Se avete qualche interesse d’amore è tempo di dichiararsi.