Oroscopo San Valentino 2017 tutti i segni: ecco chi avrà una notte bollente e chi piangerà

Cosa ci riserva l’oroscopo per questo San Valentino 2017? Alcuni segni zodiacali troveranno conferme e soddisfazioni nel giorno più romantico dell’anno, mentre altri dovranno fare i conti con situazioni da campo minato. Ecco le previsioni segno per segno. Ariete: Mare e Venere nel segno benedicono la tua passione, al punto da tentarti ad abbandonare la tua fedeltà. Sarai particolarmente ricettivo agli stimoli ormonali. Toro: Mercurio ti ha dichiarato guerra e ti obbliga a focalizzarti su questioni lavorative al posto che abbandonarti all’amore, ti sentirai poco romantico e prosciugato. Gemelli: Luna, Venere, Marte, Urano e Giove uniti a incendiarti i sensi e il cuore. Il tuo San Valentino sarà davvero bollente e trasgressivo. Cancro: Marte è sul piede di guerra e Venere ti ha voltato la faccia, situazione che renderà quantomeno spinoso il tuo giorno più romantico dell’anno; ti sentirai poco amato.

Leone: ti aspetta un San Valentino da incorniciare fra i migliori ricordi fra echi di passione supportata da intesa mentale e desiderio di fare sul serio. Vergine: come sempre ti manca la leggerezza, anche e soprattutto in amore. Passerai il tempo a riesaminare il tuo agire in campo sentimentale. Bilancia: Mercurio e Luna fanno il tifo per te, per calibrare la noia che ti danno Marte e Venere. Sarà Giove a rendere buffo e leggero il tuo giorno degli innamorati. Scorpione: c’è un’insofferenza di fondo che ti renderà difficile da sopportare. Chi ti starà a fianco avrà davvero tanta difficoltà nel relazionarsi a te.

Sagittario: sei pronto a vivere una giornata iper romantica, i pianeti ti proteggono, sei pronto a lasciarti finalmente alle spalle la solitudine che nei mesi precedenti ti ha afflitto. Capricorno: non è un gran periodo per te, una delle tue più grandi risorse però è la capacità di essere concreto e di buonsenso. Saprai mettere da parte la crisi per celebrare degnamente la giornata. Acquario: tutti i pianeti sono con te, attento al possibile ritorno di un amore lontano, che pareva svanito e invece ancora brucia. Pesci: per citare un celebre film avrai Saturno contro, che ti appesantirà con impegni e responsabilità; a stemperare la tensione verranno in tuo soccorso Venere e Marte.