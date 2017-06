Oroscopo Sagittario giugno 2017 secondo Paolo Fox: liti e tensioni a causa di motivi economici

Il vostro segno ha sofferto di una forte tensione negli ultimi mesi, giugno e luglio non faranno differenza: la pressione continuerà ad essere una costante per le settimane future. Intorno al 15 potrebbe verificarsi l’apice di queste pressioni. Professionalmente le stelle benevole sono alle spalle, potrebbero essere mesi di conferma se riuscite a sfruttare la lunga scia positiva dei mesi passati.

Non sarà un mese che porterà grandi svolte o rinnovamenti, state piuttosto attenti a mantenere un buon equilibrio senza soffrire le pressioni. Non aspettatevi grande novità. Vi darà grinta pensare al rinnovamento che siete riusciti a mettere in atto se paragonate la vostra attuale condizione rispetto a quella dell’estate scorsa. Intorno a fine mese metti in conto, però, qualche diatriba con un collega.

In amore le coppie andranno avanti bene, anche se potrebbe verificarsi qualche piccolo diverbio o disagio. Inutile negare che al momento i problemi finanziari sono il motivo di pressione peggiore. Ed è proprio il discorso finanziario a essere il protagonista delle liti tra partner.