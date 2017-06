Oroscopo Pesci giugno 2017 secondo Paolo Fox: che il cambiamento positivo abbia inizio

Il transito di Mercurio dissonante potrebbe creare non pochi disagi e ansie eccessive, soprattutto intorno a venerdì 16. Abbiate molta cura della vostra forma fisica, prestando attenzione all’alimentazione e al sonno. I ritmi lavorativi questo mese saranno frenetici, fate una sosta quando riuscite. Marte inizia un buon transito da domenica 4, mentre il Sole è attivo dal 21.

L’estate porterà una serie di occasioni positive per voi, sarete creativi. Saturno contrario ritarda ma non ferma l’acquisizione di risultati. Chi lavora in gruppo avrà presto una bella notizia; eventuali indecisioni saranno superate in poco tempo e dopo il 21 molti avranno la possibilità di firmare un accordo lungamente studiato. Spese in aumento, attenzione attorno al 16. Incontri estremamente positivi e coppie sempre più salde.

I single che intendono trovare l’amore vero potrebbero finalmente essere favoriti da questo cielo per raggiungere l’agognata meta. La vita di coppia risulta più facile da gestire; l’autunno premierà le coppie fertili, già da ora bisognerebbe darsi da fare. Alcune storie che volgeranno al termine erano effettivamente esaurite e irrecuperabili.