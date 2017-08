Oroscopo Paolo Fox settembre 2017, previsioni segno per segno: cosa ti aspetta nella terza settimana del mese

Ariete: Ottimo aspetto tra Saturno, Urano e Venere che rende le giornate intorno al 13-16 particolarmente importanti per quanto riguarda le richieste da fare e le occasioni da cogliere. Riappacificazioni in amore il 17.

Toro: Scelte decisive e giornata intensa il 19; più in generale, la settimana dal 18 al 24 si rivelerà notevole e positiva per il tuo futuro lavorativo. Tensioni in amore intorno al 17, Venere eccellente dal 20. Incontri importanti il 19.

Gemelli: Continua la tensione, il picco è previsto per il 19. Rallentamenti nelle questioni finanziarie nel periodo appena trascorso ora lasciano spazio al miglioramento, dal 22 ancora di più. Sei impaziente e nervoso.

Cancro: Giornate ideali per i sentimenti o la forte passione quelle di sabato 23 e domenica 24 settembre. Questo è il periodo migliore per fare richieste, anche in termini di accordi o compravendite.

Leone: Molti Leone sono ormai fuori da un periodo di forte stress, soprattutto causato dai rapporti con i colleghi o i soci; qualcuno dalla seconda metà del mese potrebbe decidere di tagliare un accordo o chiudere una collaborazione.

Vergine: Chi ha un’attività in proprio potrebbe ottenere gratifiche e conferme. Belle le giornate attorno al 19, lavorerai con più ordine. Emozioni improvvise: allarga il giro delle amicizie dal 19 al 30. Sei soddisfatto di ciò che fai.

Bilancia: Bene gli esami, e anche il lavoro è più stabile. Le occasioni raddoppiano dal 22, quando il Sole entra nel segno. In amore è un mese rivoluzionario, un po’ di tensione alla fine della terza settimana. Intromissioni.

Scorpione: Blocchi causati da motivi di lavoro o incomprensioni con soci. Il 23 non mancherà il successo perché vai incontro ad una fine 2017 che rilancia. I sentimenti rinascono, ma Venere è nervosa fino al 20.

Sagittario: Marte è in transito dissonante assieme a Mercurio. Giornate agitate dall’11 al 28. Anche Venere dal 20 è più ostile. Qualche discussione di coppia nella seconda parte del mese, poco entusiasmo. Giornata complessa il 19.

Capricorno: La tua ambizione trionfa, anche se ti costerà fatica e ti porterà a trascurare gli affetti. Una delle giornate più positive è quella del 19, poi nuovamente a fine mese. Arriva la risposta per una casa che attendevi da tempo.

Acquario: Piccole tensioni nel tuo cielo lavorativo, un lavoro che non funziona non può essere dismesso. Periodo di verifiche più che di novità. Situazione critica per chi cerca di tenere in piedi due storie. Nuovi incontri difficili.

Pesci: Se lavori in società meglio non alimentare dissensi, tensioni con Marte opposto; intorno al 19 sarai indeciso se portare avanti una nuova alleanza o cercare nuovi collaboratori. Giorni più pesanti dal 18 al 24. Piccola crisi di famiglia o un confronto.