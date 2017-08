Oroscopo Paolo Fox settembre 2017, previsioni segno per segno: cosa ti aspetta nella seconda settimana del mese

Come sarà il mese di settembre per i segni dello zodiaco? Ecco le dritte di Paolo Fox:

Ariete: Presto sarai libero dall’opposizione di Giove, c’è ancora qualche confusione tra i soci, ma stai per imboccare una nuova strada. Il 13 e 16 giornate importanti per fare richieste e cogliere occasioni.

Toro: Cambiamento importante nei tuoi atteggiamenti, nella gestione della tua vita professionale. Stai meditando di allontanare qualcuno dalla tua vita. Sentimenti in bilico, tensione nei giorni tra l’8 e il 17.

Gemelli: Continua il tuo stato di agitazione, il peggio lo vivrai il 19. Tuttavia qualche ‘rallentamento’ nelle questioni finanziarie ora viene superato. Tranquillità in amore, però c’è qualche indecisione …

Cancro: Puoi organizzarti meglio sul lavoro, puoi anche chiedere ed ottenere un miglioramento economico. Gli incontri di agosto ora, nel cuore di settembre, possono diventare eccitanti.

Leone: Adesso hai la possibilità di guadagnare di più. Mercurio in transito nel segno dal 10, insieme alla benevolenza di Venere dal 20, favorisce qualche riscossione o qualche contratto a fine mese.

Vergine: Contatti positivi, giornate impetuose e importanti, soprattutto quella del 19. Gratifiche e conferme in arrivo per chi ha un’attività in proprio, mese ideale se stai cercando l’amore.

Bilancia: Tensioni sul lavoro continuano a renderti particolarmente emotivo, risultati positivi nello studio e al lavoro. Favoristi apprendisti e stagisti. Il Sole raddoppia le tue buone occasioni dal 22.

Scorpione: Sei più pratico, migliora la tua forma psicofisica, anche se tra il 10 e il 17 darai sfogo a qualche intemperanza. Non mancherà il successo al lavoro attorno al 14, 15 e 23. Saprai farti valere.

Sagittario: La tua forza è messa duramente alla prova, Marte è dissonante insieme a Mercurio, e le giornate dall’11 al 28 potrebbero essere più agitate. A metà mese anche Venere sarà ostile.

Capricorno: Chi ha un amore importante potrebbe pensare al matrimonio o alla convivenza. Incontri speciali per i cuori solitari. E’ il mese ideale per ripartire, soprattutto dal 20, momento di passione.

Acquario: Evita spese di troppo, soprattutto nella prima e seconda settimana di settembre. Questo è un periodo di verifiche piuttosto che di novità, cerca di evitare passi falsi. Incomprensioni domenica 10 e 17.

Pesci: Stai per entrare in una fase migliore, se lavori in società adesso è meglio non alimentare i dissensi; possibili tensioni a causa di Marte e Mercurio opposti, grande indecisione il 19. Conflitti con i colleghi.