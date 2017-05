Oroscopo Paolo Fox Giugno 2017: ecco cosa aspetta tutti i segni zodiacali

Ecco le previsioni astrali del mese di giugno di Paolo Fox: scopriamo cosa riserva l’oroscopo a ogni segno dello zodiaco nel primo mese dell’estate 2017. Ariete: giugno sarà il mese in cui i nodi verranno al pettine, sia sentimentalmente che professionalmente, dal 24 del mese in poi dovrete fare i conti con le situazioni in sospeso. Toro: sarà uno splendido mese che coronerà anche le storie d’amore appena iniziate, per chi – invece – ha il cuore spezzato, è in arrivo una splendida avventura. Gemelli: un giugno intrigante che vi porterà successi professionali e situazioni stuzzicanti a livello sentimentale. Cancro: l’arrivo di Marte nel segno aiuta finalmente le situazioni professionali in bilico negli ultimi mesi, ora spetta a voi decidere che direzione prendere. In amore nuova complicità anche nei rapporti di lunga data.

Leone: brillante come non mai sul lavoro, le tue opinioni saranno apprezzate e sarai pieno di idee. Passione e amore scivolano in secondo piano. Vergine: sei in fase di attesa, soprattutto lavorativa, il caos che ha regnato professionalmente lascia spazio a una stasi. I nervosismi sentimentali si placano. Bilancia: un mese che permette dei nuovi inizi, per chi vuole fare sul serio in una relazione e anche per chi desidera un figlio. Scorpione: finalmente alcuni progetti lavorativi decollano, cosa che non si può dire – invece – dell’amore.

Sagittario: attento alle tue finanze, potrebbe esserci qualche sconvolgimento, è tempo di prendere una decisione chiara lavorativamente. Scaramucce sentimentali a cui fare attenzione. Capricorno: finalmente si allontano i mesi di stress che ti hanno messo alla prova, non sarà questo ancora il mese delle gratifiche, però, dovrete aspettare i mesi invernali. I sentimenti andranno a gonfie vele, a patto che vi terrete alla larga da Ariete e Cancro. Acquario: hai bisogno sempre di rinnovarti, fa parte della tua natura. Cerca di conciliare questa esigenza, che in giugno si farà sentire, con il buonsenso. Pesci: un bel periodo attende le persone che lavorano in proprio, anche l’amore estivo sarà all’insegna della positività per i single e per le coppie di lunga durata, che troveranno rinnovati entusiasmi.