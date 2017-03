Oroscopo Paolo Fox aprile 2017: ecco le previsioni segno per segno

Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di aprile 2017? Scopriamo tutte le previsioni segno per segno. Ariete: aria di grandi cambiamenti, che riguardano non soltanto la sfera lavorativa ma anche la vostra abitazione. Per i single arriva Venere nel segno, che permetterà nuovi intriganti incontri. Toro: fate ordine fra le vostre priorità, anche perché a fine anno si renderà necessario “tagliare” il superfluo. E’ il momento di chiarire questioni sentimentali in sospeso. Gemelli: protagonisti di una vera e propria rinascita che vi permetterà di fare pulizia e concentrarvi sulle cose che vi entusiasmano. Professionalmente avrete modo di instaurare nuovi contatti preziosi. Cancro: non siete al massimo, avete perso un riferimento importante e il 2017 per voi è iniziato in salita. E’ un periodo di tensioni sia lavorative che sentimentali, tenete duro, per il momento va così.

Leone: prosegue il vostro anno d’oro, Saturno e Giove ad aprile vi terranno sotto la loro egida; a metà anno raggiungerete il top professionalmente, sul fronte amoroso invece ottimi segnali già ad aprile. Vergine: è il momento di seminare in questa fase dell’anno, in modo da raccogliere i frutti meravigliosi in autunno. Anche per l’amore al momento non ci sono meraviglie all’orizzonte, meglio aspettare qualche mese. Bilancia: siete il segno più favorito dell’anno; da giugno in poi inizierà una strepitosa ascesa per voi. Ad aprile dovrete preparare il terreno per raccogliere i frutti futuri.

Scorpione: arrivate da mesi duri, ma state tranquilli, il peggio è passato. I nuovi incontri sentimentali arriveranno a primavera inoltrata, aprile sarà l’anticamera della risalita. Sagittario: bene il lavoro, continuerà a migliorare. Fate attenzione all’amore state trascurando il partner? Acquario: siete dei creativi, impossibile contenervi, ma è il caso di provare a incanalare in modo ordinato il vostro genio. Ad aprile arrivano novità in amore. Pesci: vi aspetta un mese funestato da dubbi e incertezze. Dovete essere pazienti e non perdervi d’animo, in autunno le cose cambieranno in meglio.