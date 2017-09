Oroscopo ottobre 2017, Vergine: è il momento giusto per raggiungere i vostri obiettivi

Continuiamo le previsioni zodiacali con l’oroscopo del mese di ottobre 2017 per il segno della Vergine. Grazie alla presenza di Giove in Scorpione, a partire dal giorno 11 del prossimo mese, i nati sotto il segno della Vergine potranno finalmente raggiungere i propri obiettivi, soprattutto quelli professionali.

Sarà un mese all’insegna della buona sorte quello che sta per aprirsi per i nati sotto il segno della Vergine. Grazie alla presenza di Giove nello Scorpione, infatti, la vita dei nati sotto questo segno prenderà una svolta del tutto positiva portando buone notizie in molti degli ambiti della quotidianità. Tra le principali novità ci sono sicuramente quelle professionali: il momento propizio, unito ad una buona dose di impegno, porterà quasi sicuramente alla possibilità di concreta di raggiungere i propri obiettivi, anche quelli che si desideravano da tempo ma si facevano attendere.

Il mese di ottobre, per i nati sotto il segno della Vergine, sarà positivo anche per quanto riguarda la sfera relazionale. I single verranno spronati ad uscire dalla propria area di comfort e darsi quindi a nuove conoscenze, alcune delle quali potrebbero anche rivelarsi particolarmente interessanti. Il mese si rivelerà particolarmente positivo anche per chi vive già una relazione di coppia: anche in questo caso, però, la buona sorte va aiutata con l’impegno.