Oroscopo ottobre 2017, Toro: spazio ad allegria e ottimismo, ma attenzione alla gelosia

Se per i nati sotto il segno dell’Ariete il mese che sta per aprirsi rappresenta un periodo particolarmente difficile e caotico, l’oroscopo del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno del Toro sembra essere ricco di allegria, ottimismo e novità. L’unico punto critico potrebbe essere rappresentato dall’eccessiva gelosia nei confronti del partner, comportamento che potrebbe portare i nati sotto questo segno verso conflittualità poco piacevoli.

Energia, buone sensazioni, allegria e ottimismo saranno lo sfondo del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno del Toro. Marte e Venere riusciranno infatti a valorizzare tutte le buone caratteristiche di questo segno, regalando un autunno speciale a chi saprà far tesoro di questo periodo. Il mese di ottobre sarà particolarmente indicato anche per le relazioni ed, in particolare, per fare nuovi incontri: le coppie già avviate, invece, potrebbero volersi spingere verso nuovi step quali un matrimonio, una convivenza o un figlio.

L’arrivo di Giove nel segno dello scorpione, però, potrebbe portare non pochi problemi alle coppie. I Toro, infatti, potrebbero cadere le tranello della gelosia o delle invidie: attenzione quindi a non scatenare conflittualità che sarebbero poi molto difficili da risolvere. Per quanto riguarda i restanti aspetti della vita, i Toro decideranno di fare ordine nella propria routine approfittando di questo periodo del tutto favorevole per i cambiamenti.