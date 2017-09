Oroscopo ottobre 2017, segno per segno: le previsioni per amore, lavoro e carriera

Torniamo con il consueto appuntamento con l’oscopo del mese ed, in particolare, con quello di ottobre 2017. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni dello zodiaco? Prima di addentrarci nell’oroscopo dettagliato per ogni segno, iniziamo con un quadro generale del mese che sta aprirsi e con qualche consiglio per i diversi segni. Il mese di ottobre 2017 – grazie alla presenza di Giove – porterà infatti una buona dose di ottimismo ma darà anche filo da torcere a chi ama lasciarsi andare agli eccessi.

L’11 ottobre Giove entrerà nel segno dello Scorpione e porterà con sè una buona dose di ottimismo e fortuna ma non solo. La presenza del pianeta nel segno dello Scorpione renderà il mese di ottobre un periodo di rinnovamento, anche in vista della nuova stagione. Ovviamente quest’ultimo non passerà solamente da un nuovo taglio di capelli o da nuovi acquisti per il guardaroba: sarà infatti fondamentale abbandonare alle proprie spalle aspetti sin troppo conosciuti e approfonditi della nostra personalità per buttarsi in novità.

La presenza di Giove nel segno dello Scorpione renderà alcuni segni zodiacali molto più inclini agli eccessi: tra questi, dovranno fare particolarmente attenzione tutti i nati sotto il segno dello Scorpione ma anche del Toro, dell’Acquario e del Leone. Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci assisteranno invece ad un netto miglioramento della propria vita, così come non accadeva da molti anni a questa parte; Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno saranno invece i segni che meglio riusciranno ad apportare qualche cambiamento nelle proprie vite e, di conseguenza, a modificare in positivo la propria routine quotidiana.