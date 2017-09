Oroscopo ottobre 2017, Scorpione: Giove nel segno porta una ventata di piacevole aria fresca

E’ inutile girarci intorno: ottobre sarà il mese dello Scorpione. L’oroscopo del mese che sta per aprirsi, infatti, ha come grande protagonista il pianeta Giove che, l’11 ottobre, entrerà in questo segno portando una ventata d’aria fresca per tutti i nati dal 24 ottobre al 21 novembre.

L’arrivo di Giove nel segno dello Scorpione segnerà uno degli avvenimenti fondamentali per lo zodiaco, in quanto l’evento avviene solamente una volta ogni dodici anni. Ovviamente, inutile dire che Giove porterà con sé novità in tutti i campi della vostra vita: in particolare, a risentire dell’influsso del pianeta saranno soprattutto le persone nate tra la seconda e la terza decade.

Tra le novità del periodo, i nati sotto il segno dello Scorpione ritroveranno la fiducia in se stessi rischiando addirittura di diventare arroganza. Attenzione quindi a dosare tutte le buone sensazioni che arriveranno il prossimo mese ed evitare quindi di risultare particolarmente fastidiosi nei confronti delle altre persone. Le difficoltà incontrate nei mesi precedenti diventeranno quindi solamente dei gradini da salire per passare oltre: nonostante la sorprese, si rivelerà quindi tutto molto semplice e liscio. La determinazione e il coraggio per affrontare determinate situazioni vi verranno infine regalati da Marte. Avanti tutta, insomma!