Oroscopo ottobre 2017, Sagittario: irritabilità e scontentezza potrebbero mettervi a dura prova

Continuiamo con l’oroscopo del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario. Il mese che sta per aprirsi, soprattutto durante i primi giorni, si rivelerà particolarmente turbolento tanto da rendere i nati sotto questo segno particolarmente irritabili, scontenti e nervosi.

Quello che sta per aprirsi si rivelerà un periodo particolarmente difficile per i nati sotto il segno del Sagittario. I pianeti Marte e Venere nei paraggi, infatti, renderanno il mese particolarmente turbolento e nervoso. In particolare, i nati tra il 22 novembre e il 22 dicembre si troveranno ad affrontare momenti di ansia e turbamento a causa delle cose che non vanno come ci si era prefissati. Niente paura: i periodi no capitano e non sempre possono essere risolti semplicemente con il proprio impegno. Il giorno 15 cambieranno invece le cose, portando una ventata di novità almeno per la sfera amorosa.

Anche in ambito sentimentale, però, i primi giorni del mese di ottobre saranno particolarmente difficili per i nati sotto il segno del Sagittario. I nervosismi e le ansie dei nati sotto questo segno rischieranno anche di mettere in difficoltà i rapporti di coppia. I giorni finali del mese, invece, saranno perfetti per ricominciare a porre l’attenzione sui propri progetti.