Oroscopo ottobre 2017, Pesci: è il momento di portare avanti i vostri progetti

Terminiamo la carrellata di previsioni con l’oroscopo del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno dei Pesci. Quello che sta per aprirsi sarà un mese all’insegna delle soddisfazioni, derivanti dai progetti che riuscirete finalmente a portare avanti grazie alle stelle favorevoli.

Così come per molti degli altri segni, anche per i Pesci l’evento astrale fondamentale per questo mese sarà l’entrata di Giove nello Scorpione: l’11 ottobre, quindi, si decideranno le sorti – almeno quelle momentanee – dei nati sotto questo segno. Dopo mesi (se non anni) di fatiche e difficoltà, i Pesci vedranno arrivare finalmente un periodo sereno, tranquillo e segnato dalla buona sorte. In particolare – dopo un periodo segnato da preoccupazioni e rotture sentimentali – arriverà finalmente un periodo caratterizzato da un momento di rigenerazione in quasi tutti gli ambiti della quotidianità.

Sebbene le prime due settimane di ottobre saranno segnate sia dalla buona sorte sia dalle incertezze, tutto migliorerà a partire dal giorno 17. Da quel momento, infatti, la vista dei nati sotto il segno dei Pesci diventerà tutta in discesa, permettendo di fare programmi a lungo termine ma soprattutto di portare avanti i progetti professionali e di vita che da tempo erano nascosti nel cassetto. Infine, tutti coloro che vogliono voltare completamente pagina potranno provare ad organizzare un viaggio rigenerante.