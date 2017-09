Oroscopo ottobre 2017, Leone: in arrivo sorprese e soddisfazioni personali

Continuiamo i nostri approfondimenti con l’oroscopo del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno del Leone. Quello che sta per aprirsi sarà un mese ricco di sorprese e novità, dovute soprattutto al passaggio di Venere, Mercurio e Marte a creare un sestile perfettamente collimante con il vostro sole. Il mese di ottobre sarà perciò ricco di soddisfazioni personali ma anche di conferme e note positive all’interno di diversi aspetti della vostra vita.

L’avvicendarsi di pianeti affini renderà il mese di ottobre 2017 uno dei migliori periodi dell’anno per i nati sotto il segno del Leone. Questo segno potrà quindi godere di un inizio di autunno tranquillo, sereno e ricco di buone notizie e soddisfazioni. In particolare, le prime due settimane del mese saranno favorevoli soprattutto per il lavoro: è quindi il momento perfetto per cercare un nuovo lavoro, per chiedere una promozione o portare a termine un progetto che potrebbe portare a miglioramenti professionali.

Il buon esito in ambito lavorativo farà scattare nei nati sotto il segno del Leone anche esigenze di cambiamento quali quelle di un trasloco, trasferimento, nuovi guadagni ma anche nuovi metodi d’investimento. Buone notizie e novità anche in amore: i single riusciranno infatti a farsi notare mentre chi è in coppia riuscirà finalmente ad essere più tenero del solito con il proprio partner.