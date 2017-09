Oroscopo ottobre 2017, Gemelli: è il momento migliore per rinnovarsi

Dopo le previsioni generiche segno per segno, continuiamo quest’oggi con l’oroscopo del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli. Il mese che sta per aprirsi si dividerà nettamente in due parti, una prima più faticosa e caotica e una seconda molto più tranquilla e perfetta per rinnovarsi. Attenzione quindi a non prendere decisioni avventate, improvvise o dettate dalla rabbia: in pochi giorni tenderà a risolversi qualsiasi questione poco piacevole, soprattutto quelle familiari.

Il periodo “no” dei Gemelli sembra voler continuare ancora per un po’, ma non oltre la metà del mese di ottobre 2017. Venere e Marte – posizioni in aspetto difficile rispetto al sole dei Gemelli – renderanno infatti i primi quindici giorni di ottobre piuttosto caotici e faticosi, portando i Gemelli a perdersi nella propria disorganizzazione. La sensazione più comune sarà quella di stare facendo qualcosa di sbagliato o di poco adatto al proprio io. Ma niente paura: questi sentimenti contrastanti passeranno dopo la prima metà del mese.

E’ proprio per questo motivo che i Gemelli dovranno sfoderare tutta la loro pazienza per evitare decisioni avventate, che a questioni risolte potrebbero risultare del tutto errate: in particolare, è probabile che all’interno della sfera familiare vi siano alcuni screzi che sarà necessario lasciarsi alle spalle. Dopo la prima metà del mese, per i Gemelli arriverà – come anticipato – un periodo di rinnovamento: in particolare, potrebbe presentarsi il momento giusto per rinnovare i rapporti amorosi.