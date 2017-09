Oroscopo ottobre 2017, Capricorno: è il periodo dell’amore, sia per i single sia per le coppie

Continuiamo la nostra carrellata con l’oroscopo del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno. L’arrivo di Giove – dopo dodici anni – nel segno dello Scorpione, gioverà anche ai nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio: in particolare, a giovare di questo passaggio sarà l’amore e la sfera relazionale che, dopo un periodo di calma piatta, troverà una sferzata di novità.

Sarà la vita affettiva, sia per i single sia per le coppie, che gioverà particolarmente per i nati sotto il segno del Capricorno. Tutti coloro che nei mesi precedenti si sono trovati a dover fare i conti con una rottura o una delusione amorosa potranno ritrovare l’amore ad ottobre: in verità, sarà molto difficile per i nati sotto questo segno arrivare a novembre da soli o senza aver incontrato una persona davvero speciale. Per quanto riguarda le coppie, invece, molti avranno modo di risolvere eventuali conflitti e ritrovare la tenerezza perduta.

Il mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno del Capricorno non è però positivo solo per l’amore. Il periodo che sta per aprirsi sarà infatti perfetto anche per provare nuove esperienze: tra queste è bene ritagliarsi del tempo per viaggiare, imparare cose nuove o aprirsi nuovi orizzonti.