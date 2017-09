Oroscopo ottobre 2017, Cancro: è il momento delle novità

Continuiamo a parlare di segni zodiacali con l’oroscopo del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro. Per i nati tra il 22 giugno e il 22 luglio sta per aprirsi un mese carico di interessanti novità per il lavoro ma anche per la vita di coppia e le relazioni. L’ingresso di Giove in Scorpione – che avverrà l’11 ottobre – porterà con sè anche una buona dose di fortuna che, dopo pochi giorni, investirà letteralmente tutti i nati sotto il segno del Cancro.

Non c’è che dire: dopo un periodo difficile e non particolarmente fortunato, finalmente le stelle hanno in serbo buone notizie ed importanti novità per i nati sotto il segno del Cancro. Ovviamente, la buona sorte non può fare tutto da sola: come sempre, sarà necessario molto impegno per cogliere al volo tutte le opportunità che regalerà questo inizio d’autunno al fine di poter vedere importanti novità all’interno della propria vita.

Se il lavoro e le relazioni sociali andranno quindi a gonfie vele, i Cancro dovranno fare attenzione alla presenza di un Mercurio contrario. Questo pianeta renderà i Cancro più permalosi del normale, caratteristica che potrebbe far scoppiare screzi con il proprio partner. Il consiglio è quindi solamente quello di cercare di frenare gli impulsi e a sotterrare l’ascia di guerra: l’autunno sarà uno dei periodi migliori del vostro 2017.