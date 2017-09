Oroscopo ottobre 2017, Acquario: è il periodo per incontri, viaggi e nuove esperienze

Se il mese di settembre non è stato per nulla esaltante, le stelle del prossimo mese saranno del tutto più propizie per i nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Ecco quindi l’oroscopo del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Saranno Mercurio, Venere e Marte i pianeti responsabili delle novità in arrivo per i nati sotto il segno dell’Acquario. Dopo un mese particolarmente difficile, noioso e non esaltante, il mese di ottobre 2017 sarà invece ideale per fare nuove esperienze. Ecco quindi essere arrivato il momento perfetto per viaggiare, esplorare il mondo e nuove culture ma anche dare inizio a nuove collaborazioni o partnership a livello professionale. In particolare, saranno gli ultimi 15 giorni del mese di ottobre ad essere i più interessanti per fare nuovi incontri.

L’arrivo di Giove nel segno dello Scorpione – che avverrà l’11 ottobre – potrebbe però destabilizzare i nati tra la seconda e la terza decade. Per loro si aprirà infatti un periodo nettamente più complicato e difficile, soprattutto a livello emotivo: queste persone si troveranno infatti a dover affrontare ansie, preoccupazioni ma anche semplicemente stanchezza eccessiva. Niente paura, però: con un po’ di impegno si supererà senza problemi anche questo periodo, soprattutto se si lavorerà nel tenersi al fianco le persone che più ci vogliono bene.