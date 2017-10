Oroscopo novembre 2017 segno per segno: cultura, curiosità e passione alla vigilia dell’inverno

Il nuovo mese si avvicina ed è tempo di scoprire l’oroscopo del mese di novembre 2017, segno per segno. Ecco allora le previsioni generali per tutti i segni zodiacali in attesa di quelle più dettagliate per ogni segno…

L’oroscopo del mese di novembre 2017 sarà segnato dall’entrata in Sagittario di Mercurio, che avverrà il giorno 5 novembre. Questo avvenimento renderà il modo di comunicare di tutti i segni zodiacali molto più curioso, spigliato e aperto. Ma non solo: questo periodo sarà caratterizzato per un interesse generalizzato per le discipline umanistiche quali filosofia, religione e arte ma anche per una forte predisposizione ai viaggi. Sembra quindi essere il momento perfetto per prendere una pausa dalla routine quotidiana e organizzare un week-end fuori porta.

Entrando nel dettaglio, Ariete, Leone e Sagittario – i segni di fuoco – vedranno arrivare nuove ed importanti opportunità, molto delle quali da cogliere al volo. Gemelli, Vergine e Pesci si scontreranno invece con Mercurio, incappando in dubbi ed incertezze sia in ambito lavorativo sia personale. Cancro, Scorpione e Pesci vedranno altresì arrivare un periodo denso di magnetismo, passione e romanticismo sino alla fine del mese di novembre. A causare qualche problema a partire dal 19 novembre sarà la quadratura Marte/Plutone: è possibile che, a partire da quella data, emergano ansie e nervosismo. La soluzione migliore sarà indirizzare le proprie energie verso progetti e situazioni positive.