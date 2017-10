Oroscopo novembre 2017 Scorpione: tante novità vi travolgeranno

Le stelle del mese di novembre 2017 non possono che essere positive per i nati sotto il segno dello Scorpione. L’oroscopo prevede infatti un periodo denso di novità, soprattutto grazie alla presenza di Giove nel segno ma anche di Venere, a partire dal giorno 7. La vigilia dell’inverno vi permetterà quindi di mettere in gioco le vostre abilità e capacità ed uscirne vincenti.

Non ci sono dubbi: per gli Scorpione è arrivato il momento di emergere. Tutti coloro che nel tempo hanno ambito a obiettivi di media entità dovranno ora raccogliere tutto il coraggio che custodiscono per lanciarsi verso nuove ed interessanti avventure. In ambito professionale, i nati sotto il segno dello Scorpione stanno per vivere il momento più opportuno per provare la scala nel settore che da sempre sognano, anche a costo di affrontare cambiamenti importanti e decisivi per la propria vita.

E l’amore? Un oroscopo di novembre 2017 così positivo non poteva che portare buone notizie a tutti gli Scorpione. I single avranno modo di fare nuovi incontri, tessere nuove relazioni e – perchè no – trovare finalmente una persona con cui condividere la propria vita. Buone notizie anche per le coppie: è infatti il momento giusto per prendere decisioni importanti quali convivenza, matrimonio o un figlio.