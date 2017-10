Oroscopo novembre 2017 Sagittario: addio pessimismo, torna il sereno

Dopo mesi in cui il pessimismo e il malumore hanno spesso rovinato la quotidianità, per i Sagittario è arrivato il momento di una svolta. L‘oroscopo del mese di novembre 2017 prevede infatti il ritorno del “sereno”, ovvero di un momento perfetto per riprendere in mano la propria vita sia in ambito professionale sia sociale.

L’arrivo di Saturno in Sagittario – considerato il periodo della maturità – segnerà un nuovo e positivo capitolo per tutti i nati sotto questo segno. Ma Saturno non sarà il Sole: nella casa nel segno di fuoco arriverà anche Mercurio e vi sosterà insolitamente sino al 10 gennaio. Quello che sta per aprirsi, quindi, è un periodo di serenità e ritrovata tranquillità, perfetto per reimpadronirsi della grinta e puntare lo sguardo verso nuovi obiettivi. Tra le novità più importanti ci sarà quasi sicuramente un viaggio, una delle attività in assoluto più amate dai nati sotto il segno del Sagittario.

L’oroscopo del mese di novembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario prevede quindi un periodo molto positivo per il lavoro: in questo periodo i Sagittario riusciranno a lavorare in team senza alcun problema, bensì contribuendo in modo importante al raggiungimento degli obiettivi. In amore i nati sotto questo segno si sentiranno più liberi di esprimere i propri sentimenti e le proprie passioni.