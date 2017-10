Oroscopo novembre 2017 Leone: tensione e gelosia nell’aria

Non sembra essere un momento facile per i nati sotto il segno del Leone. L’oroscopo del mese di novembre 2017 annuncia infatti un periodo turbolento, in cui alti e passi fanno da padrone. Attenzione quindi a tenere a bada il nervosismo, ma non solo…

Il mese di novembre 2017 non inizia con il piede giusto per i nati sotto il segno del Leone. I primissimi giorni del mese saranno infatti particolarmente difficili e scoraggianti, caratterizzati da questioni economiche e burocratiche da risolvere. Queste situazioni porteranno ad essere particolarmente nervosi e tesi, ma attenzione! In ambito lavorativo e professionale sarà necessario continuare ad essere elastici: puntare i piedi sulle posizioni iniziali causerà solamente tensioni e incomprensioni, che potrebbe diventare anche rotture.

E l’amore? Inutile dire che non sembra essere un periodo semplice nemmeno per le questioni amorose. L’oroscopo del mese di novembre 2017 per i nati sotto il segno del Leone prevede infatti numerose incomprensioni con il partner, dovute principalmente ad un’eccessiva dose di possessività. Cercate quindi di tenere a bada la gelosia se non volete far scoppiare i rapporti. La soluzione a tutto questo? Il nostro consiglio è quello di non chiudervi a riccio bensì di passare molto del vostro tempo libero con persone positive, solari e creative: solo così riuscirete ad uscire al meglio da questo momento buio.