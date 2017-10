Oroscopo novembre 2017 Gemelli: è tempo di riorganizzare le idee

Cos’avranno in serbo le stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli? L’oroscopo del mese di novembre 2017 prevede l’addio al supporto dato da Giove ma anche l’arrivo di nuova carica da parte di Marte in Bilancia e Urano in Ariete.

In generale, anche in questo periodo i nati sotto il segno dei Gemelli saranno particolarmente predisposti a nuove idee e ad avere ispirazioni creative, nonostante sembri essere arrivato il momento di portare al termine i progetti iniziati. E’ tempo quindi di fare ordine nelle vite dei Gemelli, raggiungendo gli obiettivi prefissati ed eliminando dalla vostra routine tutte quelle situazioni di cui non avete più bisogno, sia in ambito professionale sia in quello personale.

Il mese di novembre 2017 dei Gemelli sarà segnato anche da nuovi ed interessanti incontri. Attenzione però: non tutte le persone che attraverseranno la propria strada racconteranno il vero e molte andranno evitate o allontanate. Come sempre, insomma, la vita metterà i Gemelli davanti a gradini da scavalcare o difficoltà da affrontare: il consiglio è quello di tenere la calma e procedere – dopo un’attenta valutazione – verso i progetti e le persone più meritevoli, lasciandosi alle spalle tutte le situazioni che creano disagio e malumore.