Oroscopo novembre 2017 Capricorno: il lavoro continua ad essere il centro della vostra vita

Il mese di novembre 2017 – rispetto ai mesi passati – sarà molto meno complicato per i nati sotto il segno del Capricorno. Nonostante la presenza disarmonica di Marte, infatti, il periodo che sta per aprirsi si preannuncia più tranquillo nonostante il lavoro continui ad essere il tema centrale della vostra quotidianità.

Continua ad essere un periodo complicato per i nati sotto il segno del Capricorno anche se, fortunatamente, questo mese di novembre sembra partire con il piede giusto. Il lavoro continua ad essere il punto cruciale della vita dei nati sotto questo segno, almeno attualmente: i ritmi saranno serranti, spesso stressanti. In ambito professionale verrà richiesto costantemente un impegno a 360 gradi tanto da portare molti Capricorno a dover rinnovare la propria agenda. E l’amore?

Sebbene le previsioni dell’oroscopo del mese di novembre 2017 per i Capricorno sembri girare solamente attorno al lavoro, anche la sfera sentimentale risentirà positivamente di questo periodo. In particolare, questo mese che sta per aprirsi promette di far realizzare un sogno d’amore chiuso da tempo nel cassetto: convivenza, matrimonio o un figlio… I Capricorno non si dimenticheranno facilmente di questo novembre.