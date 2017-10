Oroscopo novembre 2017 Cancro: creatività, passione e tante novità in arrivo

Dopo le difficoltà dei mesi passati, finalmente l’oroscopo di novembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro porta con sé buone notizie. Quello che sta per aprirsi sarà infatti un momento ricco di novità.

I nati sotto il segno del Cancro sanno bene quanto sia stato difficile affrontare l’anno appena trascorso. Nonostante ciò, grazie alla posizione favorevole di Giove, è arrivato il momento di riscattarsi e ritrovare la tanto meritata tranquillità. Nonostante qualche nube continuerà ad aleggiare sui nati tra la seconda e terza decade, a partire dalla fine del mese anche loro riusciranno a ritrovare l’equilibrio. Non è da escludere, comunque, che alcune situazioni possano rimanere confuse sino a dicembre: da quel momento in poi sarà tutto in discesa.

Un occhio di riguardo per i nati sotto il segno del Cancro lo avranno Venere e Giove: questi due pianeti contribuiranno a far sì che si possano fare nuove conoscenze, alcune delle quali potrebbero anche sfociare in relazioni più o meno serie. Anche le coppie potranno godere di un periodo molto positivo per l’amore: dopo le incomprensioni degli scorsi mesi, infatti, per i nati sotto il segno del Cancro potrebbe essere il momento giusto per pensare al matrimonio o, magari, ad un figlio.