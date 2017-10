Oroscopo novembre 2017 Bilancia: vita sociale, decisioni importanti e tanto altro

L’entrata di Mercurio in Sagittario segna un periodo molto importante e positivo per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. L’oroscopo del mese di novembre 2017, infatti, prevede un periodo all’insegna della vita sociale, delle novità ma anche di decisioni importanti rimandate da troppo tempo.

Cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno della Bilancia? Dopo le incertezze dei mesi passati, questo mese di novembre che sta per aprirsi porta una ventata d’aria fresca anche per questo segno. Il merito è essenzialmente di Marte e Mercurio anche se è proprio quest’ultimo a rendere interessante e frizzante la comunicazione e, di conseguenza, la vita sociale: sarà quindi un periodo all’insegna di nuove conoscenze ma anche di nuove opportunità. E’ infatti il momento giusto per intraprendere scelte rimandate da tempo o per portare a termine obiettivi che da troppo tempo venivano rimandati.

L’oroscopo del mese di novembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia prevede quindi un momento di svolta: potrebbe succedere, in alcuni contesti, che possano essere prese anche decisioni non particolarmente piacevoli per il presente ma che avranno ripercussioni positive per il prossimo futuro. La vicinanza di Mercurio, però, renderà speciale la vita di coppia: saranno infatti tanti i Bilancia che si troveranno a vivere un periodo sereno, romantico e speciale con il proprio partner.