Oroscopo novembre 2017 Acquario: energia e buon umore saranno le parole d’ordine

La presenza di Marte in posizione favorevole permetterà agli Acquario di vivere uno dei momenti migliori del proprio anno. Si preannuncia quindi un mese particolarmente movimentato, denso di avvenimenti ma anche di energia e buon umore.

Il mese che sta per aprirsi – quello che apre al periodo più freddo dell’anno – è caratterizzato da momenti particolarmente positivi sia per il corpo sia per la mente. Marte in posizione favorevole ai nati sotto il segno dell’Acquario permette infatti di affrontare nel migliore dei modi l’autunno, anche intraprendendo vere e proprie avventure alla conquista di risultati desiderati da molto tempo. Già amanti del vivere in compagnia, gli Acquario si troveranno in questo periodo a fare della comunicazione la sua arma vincente: è proprio per questo che novembre sembra essere il momento migliore per i viaggi, per incontrare vecchi amici o di conoscerne di nuovi.

E l’amore? Se tutto il resto della vista sembra andare a gonfie vele, sarà la sfera sentimentale a presentare qualche difficoltà in più rispetto al resto. In particolare, sarà la gelosia a minare i rapporti degli Acquario: che siate per colpa vostra o che sia per colpa del vostro partner, tentate di mantenere a bada la possessività per poter attraversare nel migliore dei modi questo periodo.