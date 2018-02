Oroscopo marzo 2018 Vergine: tenete a bada il nervosismo

Si prospetta un mese all’insegna di qualche nervosismo per i nati tra il 23 agosto e il 22 settembre: ecco l’oroscopo del mese di marzo 2018 per le persone della Vergine, intelligenti, perfezioniste e spesso inaspettate.

Il mese di marzo è oramai alle porte e per i nati sotto il segno della Vergine è arrivato il momenti di esprimere in modo e chiaro e netto le proprie idee al lavoro: è bene evidenziare ai propri collaboratori tutte le situazioni che non funzionano per evitare liti furibonde, soprattutto durante le giornate del 14 e 15 Marzo. Sempre in ambito lavorativo, intorno alla fine del mese dovrebbe arrivare una notizia definitiva riguardante vecchi progetti o situazioni passate in secondo piano.

L’amore per il segno della Vergine risulterà particolarmente interessante durante la prima decade di questo imminente marzo 2018: le donne single potrebbero pensare di passare all’azione mentre gli uomini che non hanno relazioni dovrebbero provare a pensare un po’ meno al lavoro, nonostante non sia per nulla semplice in questa primavera non troppo rosea per i nati sotto questo segno.