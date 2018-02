Oroscopo marzo 2018 Toro: è un periodo di decisioni, non sempre facili

Un mese all’insegna di tante emozioni se siete nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio: ecco l’oroscopo del mese di marzo 2018 per i nati sotto il segno del Toro, caparbi ma anche estremamente affettuosi.

Le stelle di marzo sembrano essere particolarmente favorevoli ai nati sotto il segno del Toro, soprattutto per quanto concerne la sfera lavorativa: possibili conferme per chi è alle prese con nuovi lavori ma per i professionisti potrebbe arrivare qualche diverbio con colleghi e/o soci. Dopo le preoccupazioni avute nei mesi precedenti, questo primo mese primaverile detterà comunque una svolta facendo diminuire notevolmente le spese avute sino ad oggi.

Per i nati sotto il segno del Toro, marzo 2018 rappresenterà un buon mese anche per l’amore: per i single che durante i mesi scorsi hanno conosciuto qualche persona potrebbe essere arrivato il momento giusto per iniziare una storia importante. Per le coppie è un momento particolare: per chi vive una storia da tanti anni, infatti, potrebbe essere arrivato il momento di prendere una decisione, sia in positivo sia in negativo.