Oroscopo marzo 2018, segno per segno: le previsioni per la primavera

Siete pronti a scoprire l’oroscopo del mese di marzo 2018 segno per segno? Nonostante il freddo di questi giorni, si avvicina uno dei periodi da sempre considerati tra i più complicati dell’anno. In questo articolo riassumiamo quindi, segno per segno, cosa aspettarsi da questo terzo mese dell’anno che, anticipiamo, le stelle renderanno particolarmente alternativo e instabile…

L’oroscopo del mese di marzo 2018 porta con sé un periodo di particolare instabilità, sensazione che caratterizzerà un po’ tutti i segni zodiacali. In particolare, ad essere messe alla prova saranno le relazioni sentimentali, sia quelle di vecchia data sia quelle più giovani e di conseguenza fragili. E’ possibile che vengano rispolverati vecchi scheletri nell’armadio, a causa di una situazione passata che torna ad emergere. Sarà frequente il ritorno di un ex o di una vecchia fiamma, che provocherà ovviamente discussioni tra le coppie ma anche momenti di ripensamento.

Tenete duro e, ricordate, il passato deve rimanere tale. Le previsioni dell’oroscopo del mese di marzo 2018 non hanno quindi dubbi: è tempo di chiudere le situazioni rimaste in sospeso, anche a costo di essere molto duri. La perseveranza verso una chiusura definitiva del passato sarà determinante per evitare gelosie, conflitti e rivalità. Buone notizie, invece, per chi sta lavorando ad importanti progetti lavorativi: i successi sono dietro l’angolo.