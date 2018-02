Oroscopo marzo 2018 Scorpione: è il momento di recuperare le forze

Dopo mesi difficili è finalmente arrivato un periodo di recupero per i nati tra il 23 ottobre e il 22 novembre: ecco l’oroscopo del mese di marzo 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione, passionali e misteriosi.

Per i nati sotto il segno dello Scorpione è arrivato finalmente il mese del recupero, nel lavoro come in tutti gli altri ambiti della vita: per chi ha iniziato una nuova attività lavorativa c’è bisogno di tanta pazienza soprattutto se si tratta di una grande sfida imprenditoriale. Nonostante il periodo risenta ancora delle difficoltà dei mesi precedenti, chi vuol trovare un nuovo lavoro potrà iniziare a mettersi alla ricerca: buona cosa sarà però attendere l’estate.

L’amore sarà ancora confuso sino alla prima decade di marzo ma poi prenderà pieghe del tutto positive: per le coppie che nell’ultimo anno hanno vissuto momenti difficili… niente paura! Non sempre la scelta della rottura è buona cosa: in questo terzo mese dell’anno ci sarà la possibilità di ritrovare un po’ di serenità e soluzioni meno dolorose.