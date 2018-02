Oroscopo marzo 2018 Pesci: è tempo di risposte

Un periodo sin troppo denso di impegni per i nati tra il 20 febbraio e 20 marzo: ecco le previsioni dell’oroscopo di marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Pesci, malinconici e sognatori.

Dopo un febbraio ricco di nervosismo per situazioni che faticavano a decollare, è possibile che siano arrivate alcune risposte che si aspettavano da tempo: il mese di marzo per i Pesci sarà comunque denso di impegni e di lavoro, motivo per cui questo terzo mese dell’anno sarà segnato dallo stress e dalla fatica. Soprattutto per i più giovani, che sono alle prese con un cambio di lavoro o che lo stanno cercando, all’orizzonte si intravede anche la possibilità di un trasferimento.

Durante il mese di marzo, i Pesci non avranno altra scelta che imporsi ed imporre delle priorità che spesso verranno identificate con il lavoro e gli impegni professionali: sebbene sia un periodo del tutto roseo per i rapporti, l’amore ne risentirà soprattutto nelle coppie che hanno già qualche problema.