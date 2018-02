Oroscopo marzo 2018 Leone: assecondate le vostre intuizioni

Fortuna e intuizioni vi attendono se siete nati tra il 23 luglio e il 22 agosto: ecco l’oroscopo del mese di marzo 2018 per i nati sotto il segno del Leone, forte, volenteroso e con i riflettori sempre puntati su di sé.

Dopo un inizio anno burrascoso e un febbraio non particolarmente positivo, marzo offre molte possibilità ai nati sotto il segno del Leone: questo terzo mese dell’anno in arrivo potrebbe essere ricco di buone intuizioni che, messe in pratica, potrebbero portare a nuove proposte e incarichi lavorativi. Nonostante la fatica accumulata negli ultimi giorni di febbraio quindi, ai Leone è consigliato procedere senza ripensamenti per sfruttare al meglio tutte le possibilità in arrivo.

Per i nati sotto il segno del Leone, marzo sarà un mese ottimale anche per l’amore: i single sentiranno più che mai l’arrivo della primavera, motivo per cui saranno propensi a tirar fuori le proprie armi di seduzione ed iniziare la caccia che potrebbe riservare buone sorprese. Per le coppie formate da almeno un Leone, infine, è possibile che primavera significhi concretizzare il proprio amore con convivenze, matrimonio o un figlio.