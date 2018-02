Oroscopo marzo 2018 Gemelli: primavera di tensioni

Questo terzo mese dell’anno, anticipo di primavera, sembra essere ancora caratterizzato da tensioni e nervosismo per i nati tra il 21 maggio e il 21 giugno: ecco allora l‘oroscopo del mese di marzo 2018 per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Dopo un febbraio burrascoso, ancora qualche giorno di tempesta per i nati sotto il segno dei Gemelli: il lavoro sarà piuttosto tranquillo, almeno per la prima parte marzo 2018, con possibilità di viaggi e spostamenti. Nella seconda metà del mese, invece, bisognerà rimboccarsi le maniche e, soprattutto, dimenticarsi di tutti gli altri problemi per concentrarsi al meglio nelle proprie mansioni lavorative e attendere così l’autunno per le prime vere soddisfazioni lavorative dell’anno. Marzo non sarà un mese facile tanto che molti Gemelli potranno sentire il bisogno di evadere: nonostante le difficoltà, è consigliabile fermarsi un attimo e prendersi un attimo di relax tutto per sé.

Un marzo particolare anche per quanto riguarda l’amore: i nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, potrebbero vedere nascere storie anche parallele a rapporti già esistenti. Per chi vive rapporti di coppia consolidati potrebbero esserci comunque momenti di tensione a partire dalla seconda metà del mese.